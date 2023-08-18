Türkiye ile ticaret yapan iki Suriyeli işadamı ABD yaptırım listedinde

Yaptırım listesine alınan iki grubun Türkiye’nin 2018 yılında bölgeye düzenlediği askeri operasyondan bu yana Afrin’de denetimi elinde bulunduran gruplar olduğu belirtildi.



ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi tarafından yaptırım listesine alınan grupların Süleyman Şah Tugayı ve Hamza Birliği olduğu açıklandı. Bu grupların liderleri olarak tanımlanan Muhammed Hüseyin El-Casim ve Velid Hüseyin El-Casim’le birlikte Seyf Bulad Ebubekir de yaptırım listesine alındı.



Süleyman Şah Tugayı, Afrin bölgesinde özellikle Kürtler’e baskı kurarak bu kişileri bölgeden kaçmaya zorlamak, aile üyelerini kaçırarak fidye ödemek zorunda bırakmak ve haraç toplamak gibi eylemlerle suçlandı.



ABD Maliye Bakanlığı ilgili birimi tarafından Hamza Birliği olarak adlandırılan grup da fidye için kaçırılan kişilerin tutulduğu gözaltı merkezlerini işletmek ve burada bu kişilere işkence, taciz ve tecavüz suçlarının işlenmesiyle suçlandı.



Süleyman Şah Tugayı’nın lideri olan Muhammed Hüseyin El-Casım, bölgedeki Kürtler’i yerlerinden etmek ve onlara ait varlıkları kendi gruplarındaki savaşçılara ve o bölge dışından gelen Suriyeliler’e vermekle suçlanıyor.



ABD Maliye Bakanlığı El-Casım’ın adam kaçırma, el koyma ve fidye yoluyla "muhtemelen yılda on milyonlarca dolar gelir elde ettiğini" tahmin ediyor.



Türkiye'de otomobil galerileri var



El-Casım’ın Türkiye’de faaliyet gösteren otomobil şirketi El-Safir Oto da sözkonusu gelirlerin bu şirkete aktarıldığı iddiasıyla yaptırım listesine alındı. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Süleyman Şah Tugayı’nın komutanları da söz konusu otomobil şirketine ait farklı şubeleri yönetiyor. Şirket, Ahrar El Şarkiye grubunun başındaki Ahmed İhsan Feyyad El Hayes adlı kişiye ait. Bu kişi de ABD’nin yaptırımlar listesinde bulunuyor.



El-Casım’ın küçük kardeşi Velid Hüseyin El-Casım da cinsel saldırı ve 2020 yılında fidyesi ödenmeyen bir kişiyi öldürmekle suçlanıyor.



Öte yandan Hamza Birliği’nin başındaki isim olan Seyf Bulad Ebubekir’in de yerel halka yönelik acımasız baskıları nedeniyle yaptırım listesine alındığı açıklandı. Açıklamada Ebubekir'in Kürt kadınlarının kaçırılması ve mahkumların ciddi şekilde istismar edilmesi, bazen de öldürülmesi olaylarına karıştığı belirtildi.