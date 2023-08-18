İşte yılın en iyi futbolcusu adayları

Messi'nin Paris Saint-Germain'den eski takım arkadaşı Kylian Mbappe, Avrupa merkezli antrenörler ve gazeteciler tarafından yapılan oyuncu oylamasında altıncı oldu.





Ronaldo ve Neymar listede yok





Pep Guardiola favori

Manchester City bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

UEFA'nın Avrupa'nın en iyi futbolcu ödülü adayları açıklandı. Üç kişilik listede Manchester City'den takım arkadaşları Erling Haaland ve Kevin De Bruyne ile Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi bulunuyor.Mbappe'nin üzerinde Manchester City orta saha oyuncuları İlkay Gündoğan ve takıma Şampiyonlar Ligi kupasını getiren golü atan Rodri yer aldı.Inter'den Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic sekizinci oldu.Suudi Arabistan'a taşınan diğer oyuncular Cristiano Ronaldo ve Neymar ise listeye giremedi.Messi, 12 yıllık tarihi olan bu ödülü Barcelona'nın Avrupa şampiyonu olduğu yıllarda iki kez kazandı.Oylama, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarında mücadele eden kulüplerin teknik direktörleri, UEFA'ya bağlı 55 ülkenin teknik direktörleri ve Avrupalı gazetecilerden oluşan bir panel tarafından yapılıyor. Bu isimler, 10 kişilik bir listeden üç oyuncu seçiyor.İngiliz ekibine Premier Lig ve FA Cup şampiyonlukları kazandıran Pep Guardiola, erkek teknik direktör ödülünün favorisi olarak gösteriliyor.Takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Inter Milan'dan Simone Inzaghi ve Napoli'yi İtalya Ligi şampiyonu yapan Luciano Spalletti de adaylar arasında.Roberto De Zerbi, Brighton takımı bir Avrupa turnuvasında oynamamasına rağmen teknik direktör oylamasında dördüncü oldu. Premier Lig'i altıncı sırada tamamlayan Brighton, önümüzdeki ay Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.Lens'i Fransa liginde ikinci sıraya yükselten Franck Haise ve Avrupa Ligi Konferansı şampiyonu West Ham'ı çalıştıran David Moyes de oy alan 10 teknik direktör arasında bulunuyor.Kazananlar 31 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekiminde açıklanacak.UEFA, kadın oyuncu ve antrenör ödülleri için listelerin Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından önümüzdeki hafta açıklanacağını kaydetti.