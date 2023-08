New York sığınmacı krizinin merkezi haline dönüştü

Sayıları yüz bini aştığı belirtilen sığınmacıların New York’u tercih etme nedeni herkese barınma hakkı tanıması oldu.

Arizona ve Teksas eyaleti valileri on binlerce sığınmacıyı tutukevlerinden tahliye edilmeleri sonrasında otobüslerle New York’a göndermeye başladı.





New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD’nin yanlış göçmenlik faturasının New York’a ödetildiğini söyledi.





New York'a yeni gelen göçmenler, New York'ta geçici bir kabul merkezinin kurulduğu Manhattan'da kaldırımda karton çarşafların üzerinde uyuyorlar.





Manhattan’daki Roosevelt Oteli’nin odalarına sığmayan sığınmacılar otelin çevresindeki kaldırımlarda konaklamaya başladı. Manhattan’ın tarihi otelinin kaldırımlarında oyun oynayan sığınmacı çocukların görüntüleri kentteki sığınmacı krizinin boyut ve dramını sergilemesi açısından hem kent sakinlerin hem de turistlerin yüreklerini yaktı.





“Sığınmacıların kente maliyet 12 milyar dolar’’





New York Belediyesi’nin sığınmacıları barındırmak için yaptığı harcamalar kent bütçesini sarstı. New York Belediyesi, sığınmacılara yardım için başta kent kütüphaneleri olmak üzere kent sakinlerine sağladığı sosyal hizmetlerin bütçesinde kesintiler yaptı.





New York Belediye Başkanı Eric Adams, federal hükümetten maddi destek talep etti ancak çok düşük olan yardım, kentte giderek derinleşen sığınmacı krizinin kente getirdiği ekonomik sıkıntıya bir çare olmadı. Başkan Adams, iki hafta önce Başkan Joe Biden’a başvurarak New York’ta olağanüstü hal ilan etmesini istedi ancak başkanın bu talebi kabul edilmedi.





New York Belediye Başkanı Adams, politika değişikliklerine ek olarak eyalet ve federal hükümetten önemli miktarda mali yardım alınmazsa, kentin sığınmacı sorununun yakında bir felakete dönüşeceğini söyledi.





Adams, sığınmacıları kentte barındırmanın üç mali yılda 12 milyar dolardan fazlaya mal olabileceğini tahmin ettiğini ve belediyenin sığınmacılar için günde on milyon dolar harcadığını belirterek, "Kentin sığınmacı ailelere bakmak için parası, uygun alanı ve personeli artık tükeniyor.2022'den bu yana yaklaşık 100 bin sığınmacı New York’a geldi. Bu ülkedeki göçmenlik sistemi bozuk. On yıllardır parça parça olan bu sistemi toplamak New York’a kaldı’’ dedi.





New York Belediyesi, sığınmacılar için şimdiye kadar 200’den fazla barınma merkezi kurdu. Önce evsizlerin kaldığı barınaklara sığınmacılar yerleştirildi. Birçok evsiz bu nedenle barınaklarından oldu. Kentin en büyük sorunlarından biri olan ‘evsiz’ problemi daha da arttı. New York Belediyesi, evsiz barınaklarının kapasitesi dolunca bu kez parasını ödeyerek kentin farklı semtlerinde kiraladığı otel odalarına öncelikle çocuklu sığınmacı aileleri yerleştirmeye başladı ancak bu da yeterli olmadı. Yüz yıllık tarihi Roosevelt Oteli, sığınmacı kabul merkezine dönüştürüldü Bin odalı otelin tüm odalarına sığınmacılar yerleştirildi. Spor salonları, okullar, kültür merkezleri, ibadethaneler, JFK Havalimanı'nın hangarları barınmaları için sığınmacılara açıldı.

