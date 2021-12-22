Samanyolu Haber /Gündem / New York Times dikkat çekti: Türkler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor /22 Aralık 2021 14:35

New York Times dikkat çekti: Türkler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

New York Times, Türkiye’de yaşayan bir aile ile konuşarak ülkedeki hayat pahalılığını okuyucularına duyurdu.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sistem sonrası Türk Lirası’ndaki dalgalanma her geçen gün devam ederken New York Times, çalışan bir Türk ailesinin neden geçinemediğini, temel ihtiyaçların yanı sıra yaşamlarından ne derece kısmak zorunda kaldıklarını yurttaşlar ile konuşarak analiz etti.



“ALTINLARIMI BOZDURDUM”
NY Times’a konuşan fabrika işçisi Bilal, ailesinin bir yıl öncesinden et almayı bıraktığını, doğal gaz kullanımını ve yiyecek alımlarını azalttıklarını söyledi.

Yurttaş Bilal, NY Times’a ailesinin borç içinde olduğundan bahsederken torunlarına bırakmak için aldığı altınları, annesine maddi yardımda bulunabilmek için bozdurduğunu belirtti.

“ENFLASYON RAKAMI DAHA YÜKSEK”
NY Times’ta yer alan analizde, “Türkler, undan yemeklik yağa, elektrikten doğal gaza temel ihtiyaç maddelerinin neredeyse hepsine uygulanan fiyat artışlarıyla sarsıldı. Çalışanlar ve emekli maaşı alanlar, artık temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını görüyor” ifadelerini kullandı.

Türk Lirası’nın bu yıl dolar karşısında yüzde 50 değer kaybettiğine değinen NY Times, ekonomistlerin, ülkedeki enflasyon rakamının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı orandan çok daha fazla olduğunu tahmin ettiğini bildirdi.

“ÇOCUKLARI UYARIYORUM”
Analizde yer alan ekonomistler, Erdoğan’ın otoriter bir hale gelmesi, TCMB’ye müdahale etmesi, hukukun üstünlüğünü zedelemesi nedeniyle yurttaşların ekonomiye olan güveninin sürekli azaldığından bahsetti.

NY Times’a görüş bildiren bir diğer aile üyesi yurttaş Sevinç, “Çocukların açık bıraktığı ışıkları arayıp kapatıyorum. Onlara çok fazla su kullanmamalarını söylüyorum ve bu arada ben de daha az yemeklik yağ kullanıyorum” dedi.

“SİGARA PAYLAŞIMI SONA ERDİ”
Sevinç, beş litre yağın 49 lirayken 170 lira olduğunu ve internetteki bir alışveriş sitesinden 80 liraya bulduğu zaman çok mutlu olduğunu söyleyerek durumu gözler önüne serdi.

Türk ekonomisi üzerindeki stresin ülkedeki insanların ruh halini kötüleştirdiğine değinen NY Times, yurttaşların birbirleriyle sigara paylaşmaya bile çekindiklerine dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York Times dikkat çekti: Türkler temel ihtiyaçlarını... Sonraki Haber >>

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:10