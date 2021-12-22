New York Times dikkat çekti: Türkler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sistem sonrası Türk Lirası’ndaki dalgalanma her geçen gün devam ederken New York Times, çalışan bir Türk ailesinin neden geçinemediğini, temel ihtiyaçların yanı sıra yaşamlarından ne derece kısmak zorunda kaldıklarını yurttaşlar ile konuşarak analiz etti.













“ALTINLARIMI BOZDURDUM”

NY Times’a konuşan fabrika işçisi Bilal, ailesinin bir yıl öncesinden et almayı bıraktığını, doğal gaz kullanımını ve yiyecek alımlarını azalttıklarını söyledi.





Yurttaş Bilal, NY Times’a ailesinin borç içinde olduğundan bahsederken torunlarına bırakmak için aldığı altınları, annesine maddi yardımda bulunabilmek için bozdurduğunu belirtti.





“ENFLASYON RAKAMI DAHA YÜKSEK”

NY Times’ta yer alan analizde, “Türkler, undan yemeklik yağa, elektrikten doğal gaza temel ihtiyaç maddelerinin neredeyse hepsine uygulanan fiyat artışlarıyla sarsıldı. Çalışanlar ve emekli maaşı alanlar, artık temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını görüyor” ifadelerini kullandı.





Türk Lirası’nın bu yıl dolar karşısında yüzde 50 değer kaybettiğine değinen NY Times, ekonomistlerin, ülkedeki enflasyon rakamının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı orandan çok daha fazla olduğunu tahmin ettiğini bildirdi.





“ÇOCUKLARI UYARIYORUM”

Analizde yer alan ekonomistler, Erdoğan’ın otoriter bir hale gelmesi, TCMB’ye müdahale etmesi, hukukun üstünlüğünü zedelemesi nedeniyle yurttaşların ekonomiye olan güveninin sürekli azaldığından bahsetti.





NY Times’a görüş bildiren bir diğer aile üyesi yurttaş Sevinç, “Çocukların açık bıraktığı ışıkları arayıp kapatıyorum. Onlara çok fazla su kullanmamalarını söylüyorum ve bu arada ben de daha az yemeklik yağ kullanıyorum” dedi.





“SİGARA PAYLAŞIMI SONA ERDİ”

Sevinç, beş litre yağın 49 lirayken 170 lira olduğunu ve internetteki bir alışveriş sitesinden 80 liraya bulduğu zaman çok mutlu olduğunu söyleyerek durumu gözler önüne serdi.





Türk ekonomisi üzerindeki stresin ülkedeki insanların ruh halini kötüleştirdiğine değinen NY Times, yurttaşların birbirleriyle sigara paylaşmaya bile çekindiklerine dikkat çekti.