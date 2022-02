New York Tımes, Türkiye'yi terk eden doktorları haber yaptı

ABD’nin en itibarlı gazetelerinden biri olan New York Times, Türkiye’de doktorların son dönemde yüksek enflasyon sonucu maaşlarında yaşanan düşüş ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi nedeniyle başka ülkelere göç etmeye başladığını yazdı.



Gazetenin İstanbul muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde özetle şu hususlara değinildi:



“Geçen sonbaharda uzun bir vardiyadan sonra arabasını uyuyakaldığı için bir kamyonun arkasına süren asistan doktorun ölümü sonrası endişeler arttı. Bir başka asistan doktor, hasta tarafından midesinden ve elinden bıçaklandıktan sonra kariyeri sona erdi. Karnına tekme atılan hamile bir hemşire hastaneye kaldırıldı.



MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE DÜŞTÜ, TÜKENME NOKTASINDALAR



Kötüleşen ekonomi ve yüksek enflasyon yüzünden maaşları asgari ücret seviyesine düşen doktorlar tükenme noktasına geldi. Bu durum artan sayıda doktoru yurt dışında daha iyi fırsatlar aramaya itiyor.



Doktorlar, ezici iş yükünden, mesailerinin getirisinin azalmasından, Erdoğan döneminde mesleklerine yönelik ciddi bir saygı kaybından ve hastalardan kaynaklanan fiziksel şiddetin artmasından şikayet ediyor.



Ülkenin en büyük tıp uzmanları derneği olan Türk Tabipleri Birliği’ne göre, geçen yıl 1.400’den fazla Türk doktor ve son on yılda 4.000’den fazla Türk doktor görevlerinden ayrıldı. Yetkililer, daha birçok kişinin başvurular hazırladığını, bu amaçla kuruluştan iyi durum belgesi talep ettiğini belirtiyor.



PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ İŞ YÜKÜ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU



Dokuz Eylül Üniversitesi’nde halk sağlığı profesörü olan Bülent Kılıç, “Bu, uzun süredir biriken sorunların bir sonucu. Son 20 yılda reform adına ciddi değişiklikler oldu ve bence pandemideki ağır iş yükü bardağı taşıran son damla oldu.” dedi.



Türkiye, tıp fakültelerinin ve tıp uzmanlarının kalitesiyle uzun süredir gurur duymaktadır ve son yıllarda binlerce uluslararası ve Türk hastaya hizmet veren bir özel sağlık sektörü geliştirmiştir. Sağlık hizmetini genişletmek için on beş yeni büyük şehir hastanesi inşa edildi ve halk için erişim genişletildi. Fakat gelirlerinin ve statülerinin sürekli erozyonu, birçok doktorun kaldıramayacağı kadar fazla oldu.



DOKTORLAR KÖLE İŞÇİ DÜZEYİNDE ÇALIŞIYOR



Mezun olduktan iki yıl sonra Türkiye’den ayrılan 26 yaşındaki doktor Furkan Çağrı Koral, “Üç yıl önce maaşın adil olduğunu söylerdim, ama şimdi değil. Türkiye’de doktorlar iş yükü ve aldıkları riskler göz önüne alındığında köle işçi düzeyinde çalışıyorlar.” dedi.



Almanya’ya giden Koral 11 aylık dil eğitiminin ardından Chemnitz kasabasında doktor asistanı olarak iş buldu ve pratik yapmasına izin verecek bir denklik sınavına girmeye hazırlanıyor. Dr. Koral, meslektaşlarını ve tıp öğrencisi olan kız kardeşini de kendisini takip etmeye şimdiden teşvik ettiğini söyledi.



FİNCANCI: SORUN SADECE MAAŞLAR DA DEĞİŞ MESLEĞİN DEĞERSİZLEŞMESİ



Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Sağlık çalışanlarını ülkeden uzaklaştıran sadece düşük maaşlar değil, AKP iktidarının başlangıcından bu yana mesleğin yıllar içinde değersizleşmesidir” dedi.



Tıp uzmanlarına yönelik şiddet, son iki yılda – çoğunlukla acil servislerde – keskin bir şekilde arttı. Türk Tabipleri Birliği’ne göre 2020 yılında 13.000’den fazla sağlık çalışanı işyerinde şiddete maruz kaldıkları konusunda şikayette bulundu.



Yönetimde cinsiyet ayrımcılığı, adam kayırmacılık ve tıp doktorlarına karşı açılan davalardaki artış gibi diğer konular doktorların umudunu yitirmesine neden oldu. Dr. Fincanci, “Sadece sağlık sisteminin değil, genel durumun da değişeceğini düşünmüyorlar.” dedi.



Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Dr. Kılıç, sağlık sistemini düzeltmenin yolları olduğunu söyledi, bunların arasında sağlığa ayrılan bütçenin ve koruyucu sağlık harcamalarının oranının artırılması yer alıyor. Ancak doktorları ve diğer sağlık personelini elde tutmanın da aynı derecede hayati olduğunu, çünkü Türkiye’nin nüfusuna oranla çoğu Avrupa ülkesinden çok daha düşük eğitimli profesyonellere sahip olduğunu belirtti.



GİDEN DOKTORLARIN GERİ DÖNMEYE PEK NİYETİ DE YOK



Avrupa’ya giden önceki Türk işçi dalgalarından farklı olarak, bu günlerde göç edenlerin geri dönmeye pek niyetleri yok ve birçok doktor asıl çocuklarına daha iyi fırsatlar sunmak için ayrılıyor. Ekin Ay, beş yıl önce Türk doktorlara tıp Almancası öğreten bir iş kurdu ve son iki yılda talepler ikiye katlandı. Ay “Öğrencilerin beşte biri 40’ın üzerinde, bazıları da 50’nin üzerinde. Ekonomik nedenlerle değil, aileleri için gidiyorlar” dedi.”