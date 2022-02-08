Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay onadı; 2 aylık Beril annesiyle hapse gönderildi /08 Şubat 2022 09:52

Yargıtay onadı; 2 aylık Beril annesiyle hapse gönderildi

15 Temmuz sonrası hukuksuz davalar sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ev hanımı Elif Karlıdağ, cezası Yargıtay tarafından onaylandığı için 2 aylık kızı Beril ile birlikte tutuklandı. Samsun T Tipi Cezaevine konulan Elif Karlıdağ’ın 5 yaşında Berkan adında bir oğlu daha bulunuyor.

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Bold Medya’dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre, Bank Asya’da hesabı olduğu için ve Bylock kullandığı iddiasıyla ceza verilen Elif Karlıdağ’ın eşi, KHK’lı polis Gürkan Karlıdağ da aynı gerekçelerle 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Büyük oğlu 6 aylıkken bir yıl Gümüşhane E Tipi Cezaevinde kalan Gürkan Karlıdağ’ın dosyası da Yargıtay’da inceleme aşamasında bulunuyor.

“NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK”

Gürkan Karlıdağ, “Eşimin cezası onaylandı bugün. 2 aylık bebeğimizle cezaevine götürdüler. 5 yaşında bir oğlumuz daha var. Benim de dosyam Yargıtay’da. 2-3 aya ben de giderim. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün en son açıkladığı resmi rakama göre cezaevlerinde 0-6 yaş arasında 345 bebek ve çocuk anneleriyle birlikte hapis yatıyor. 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na göre hamile kadınlar ile 18 aydan küçük bebeği olan kadınlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Ancak bu kanun Gülen Hareketi ve Kürt soruşturmaları kapsamında tutuklanan kadınlara uygulanmıyor.
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