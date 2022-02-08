Motorine yine dev bir zam daha geldi

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 134 ZAM





Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.Zam, pompa fiyatlarına yansıdı ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükseldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerini kullandı.Motorinin litre fiyatına en son 2 Şubat’ta 32 kuruş zam gelmişti.Sektör kaynakları, benzine de bugün zam beklendiğini aktardı.7 Şubat 2021’de 6,59 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı, 15,40 TL’ye yükseldi. Bir yıllık zam oranı yüzde 134’e yükseldi.Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL’den 13,55 TL’ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.