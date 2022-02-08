Samanyolu Haber /Gündem / Motorine yine dev bir zam daha geldi /08 Şubat 2022 09:47

Motorine yine dev bir zam daha geldi

Motorinin litre fiyatı 80 kuruş zamlandı. Gün içinde benzine de yüklü zam gelmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.

Zam, pompa fiyatlarına yansıdı ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükseldi.

EPGİS DE DUYURDU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerini kullandı.

Motorinin litre fiyatına en son 2 Şubat’ta 32 kuruş zam gelmişti.

Sektör kaynakları, benzine de bugün zam beklendiğini aktardı.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 134 ZAM

7 Şubat 2021’de 6,59 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı, 15,40 TL’ye yükseldi. Bir yıllık zam oranı yüzde 134’e yükseldi.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL’den 13,55 TL’ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

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