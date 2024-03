New York trafiğine paralı çözüm

Toplu taşıma yetkilileri, Manhattan'ın en yoğun bölgesine sürücüler için paralı giriş uygulamasının Haziran ortasından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti. Karar, Metropol Taşımacılık İdaresinin yönetim kurulunda yapılan oylamada 1'e karşı 11 oyla alındı.



Ücretin New Jersey eyaletinden, Queens ve Brooklyn bölgelerinden Manhattan'ın orta ve aşağı bölgelerine girişi sağlayan köprü ve tünellerde tahsil edileceği, özel binek araçların 15, kamyonetlerin 25 ve kamyonların 35 dolar giriş ücreti ödeyeceği belirtildi.



Yalnızca polis, itfaiye, ilk yardım gibi hizmet sağlayan acil durum araçları, engelli yolcu taşıyanlar ve belediye araçlarının paralı giriş ücretinden muaf tutulacağı kaydedildi.



Manhattan’a paralı giriş uygulamasının başlamasıyla birlikte New York, bazı bölgelerine araçların para ödeyerek girdiği Londra, Stockholm, Milano ve Singapur gibi dünyadaki bazı metropol kentler arasına katılan ilk ABD kenti olacak.



Metropol Taşımacılık İdaresi yetkilileri, paralı geçiş uygulamasıyla birlikte, Manhattan'daki trafiği hafifletmeyi ve hava kirliliğini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yeni geçiş ücretinden elde edilmesi planlanan yıllık yaklaşık bir milyar dolarlık gelirin, metro istasyonlarının daha erişilebilir hale getirilmesi, yenilenmesi, metro sinyalizasyon sisteminin modernleştirilmesine harcanacağı kaydedildi.



"Kent trafiğini yüzde 17 oranında hafifletecek"



Girişlerin paralı olacağı bölgeye günde yaklaşık 900 bin aracın girdiği belirtiliyor. Metropol Taşımacılık İdaresi Başkanı Janno Lieber, paralı giriş uygulamasının kent trafiğini yüzde 17 oranında hafifleteceğini, toplum taşıma araçlarıyla taşınan yolcu sayısının da yüzde 1 ile 2 oranında arttıracağını öngörüyor.



Yeni uygulamayla ilgili, New Jersey Valisi Phil Murphy, New York Öğretmenler Sendikası gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu dava açmıştı. New York eyaleti kongresinin 18 üyesi de uygulamanın durdurulması için yargıya başvurmuştu. New York kentinin yaklaşık 400 bin kamu çalışanını temsil eden işçi koalisyonu da New Jersey Valisi Murphy'nin açtığı federal davaya destek verdiklerini açıklamıştı.