Avrupa'nın en uzun hyperloop tüpü açıldı

Projeyi ilk ortaya atan Musk





2050’ye kadar Avrupa’da 10 bin kilometrelik ulaşım ağı





Amsterdam Barselona arası iki saatte gidelecek





Karadan hızlı ulaşım alanında araştırma ve geliştirme için bir önemli bir platform sağlayacak Avrupa'nın en uzun hiper döngü (hiperloop) deneme tesisi Hollanda'da açıldı.Alternatif taşımacılık teknolojileri arasında son yıllarda öne çıkan hyperloop hayata geçirildiğinde uçaktan korkan yolcular, ilk etapta Avrupa’da aralarında uzun mesafe olan başkentlere uçaktan bile kısa bir sürede ulaşabilecek.Karadan yeni ulaşım aracının, saatte bin km'ye varan hızda hareket etmesi hedefleniyor.'Uçaktan daha hızlı giden tren' olarak lanse edilen ve şehirlerarası ulaşımı dakikalar seviyesine düşüreceği vadedilen hyperloop, Elon Musk tarafından 2012 yılında ortaya atıldı ve şu anda birkaç şirket tarafından üzerinde çalışılıyor.Projeyi ilk ortaya sunduğunda San Francisco’dan Los Angeles’a arabayla altı saat veya uçakla bir saatle gidildiğini hatırlatan Musk, yeni vasıtayla bu mesafenin 30 dakika sürebileceği iddia etmişti.Ancak Elon Musk'ın hayali olarak 2014 yılında başlanan projede çalışanların işine son verilirken, girişimin bu yılın sonunda tamamen kapanacağı belirtilmişti.Hollanda’nın kuzeyindeki Veendam yakınlarında bulunan ve 420 metre uzunluğunda, yaklaşık 2,5 metre genişliğinde 34 borudan oluşan bu tüp, hiper döngü tren teknolojisini test etmek için kullanılacak.Hyperloop, manyetik kaldırma treni konseptine dayanarak, mıknatıslar tarafından havada tutulan basınçlı kapsüllerin düşük basınçlı bir tüp içinde saatte 1.000 km'ye varan hızlarda hareket etmesini sağlıyor.Avrupa Hyperloop Merkezi, hiper döngü teknolojisinin test edilmesine olanak tanıyan dünyadaki tek tesis konumunda.Merkezin müdürü Sascha Lamme, AFP’ye yaptığı açıklamada bu teknolojinin geliştirildiğinde, gerekliliğine ve Avrupa'yı baştan başa kat edecek 10 bin kilometrelik bir hyperloop tüp ağı kurulmasının öngörüldüğünü bildirdi.2050 yılına kadar Avrupa çapında kapsamlı bir ağ kurmayı hedeflediklerini aktaran Lamme, "Bu proje çok hızlı ilerleyebilir. Yani Amsterdam'da bir istasyona binip Barselona gibi bir şehre iki saatte seyahat etmek gerçekten mümkün olabilir." dedi.Hollandalı Hardt Hyperloop şirketi önümüzdeki haftalarda ilk kapsül testlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.