New York'ta soyulan THY pilotlarına polisten büyük şok: İltica etmek için mi...

İki hafta önce meydana gelen olayda hırsızların sadece pasaport ve uçuş belgelerini çalmaları dikkat çekti.







İstanbul-New York seferini yapan ekip şehre indikten sonra anlaşmalı otelleri olan Manhattan 7. Cadde'deki Park Central Oteli'ne yerleşti. Bir süre dinlenen ekipteki pilotlar ve kabin memurları daha sonra dışarı çıktılar.





Döndüklerinde ise odalarına girildiğini ve pasaport, uçuş lisansları ile ilgili belgelerin çalındığını gördüler. Hemen otel yönetimi haberdar edildi. Otele gelen polis şefinin "Hepiniz iltica başvurusu için mi pasaportlarınızı yok ettiniz?" şeklindeki ilginç sorusu ekip üyelerini şaşkınlığa uğrattı.





Patronlar Dünyası'nın haberine göre odalarda yapılan incelemede para ya da başka bir kıymetli eşyanın çalınmadığı görüldü. Oda kapılarında da ciddi bir zorlama olmadığı belirlendi. Hırsızlıkla ilgili olarak otel içinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.





Pasaportları çalınan ekibin yurda dönüşü için Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu gerekli belgeleri düzenledi.







