Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür, Bingöl depremi sonrası bölgeyi uyardı /23 Ağustos 2023 16:53

Naci Görür, Bingöl depremi sonrası bölgeyi uyardı

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu. Görür, "Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var" dedi.

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Bingöl'de saat 11.19'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, “Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı” diye belirtti.
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