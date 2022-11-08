Samanyolu Haber /Gündem / Nihal Olçok: Erdoğan, Şubat ayında 15 Temmuz’dan haberdardı /08 Kasım 2022 00:09

Nihal Olçok: Erdoğan, Şubat ayında 15 Temmuz’dan haberdardı

15 Temmuz’da eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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15 Temmuz 2016'da köprüde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe olacağından 2016 Şubat ayında haberdar olduğunu söyledi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Nihal Olçok’a göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘darbe’ olacağından şubat ayında haberdardı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı, “Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da Şirin Ünal vasıtasıyla gitti.” açıklamasının eksik olduğunu anlatan Olçok, “Ne demek istediğim çok açık, hatta ben orda eksik bile söylemişim. Şubat ayında Kara Kuvvetleri’nden gidiyor, darbe olacağıyla ilgili bilgi. Haziran ayında da Hava Kuvvetleri’nden gidiyor. Orda eksik bilgi vermişim.” açıklamasını yaptı.


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