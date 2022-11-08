Yunanistan, Girit'in güneybatısında sismik araştırmalara başlayacak





Dedeağaç'ın, Yunanistan için stratejik, jeopolitik açıdan ve enerji bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın, Dedeağaç Limanını yabancı bir yatırımcıya satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın, Libya ile bir açılım yapıp, deniz yetki alanlarını belirlemek istediğini belirtti.Miçotakis, Yunanistan'ın bölgede hidrokarbon arama planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:"Doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların hemen başlayacağını söyleyebiliriz. Hemen derken, önümüzdeki günleri kastediyorum. Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde, ExxonMobil tarafından..."Miçotakis, Documento gazetesinin Yunanistan'daki siyaset, medya ve iş dünyasından, aralarında eski Başbakan Andonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin dinlendiğine ilişkin iddiasını yalanladı.Ülkede casus yazılım kullanıldığına ve dinleme yapıldığına ilişkin iddiaları kendisinin de hükümetin de reddetmediğini belirten Miçotakis, ancak kendisinin ve hükümetin bu durumdan sorumlu olmadığını savundu.