Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ara seçimlerinde /08 Kasım 2022 10:41

Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ara seçimlerinde

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyir sürerken, yurt içi piyasalarda güçlü görünümün korunması dikkati çekiyor.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta "şahin" para politikası duruşunu sürdürmesinin ardından yatırımcıların Banka'nın faiz artırımı büyüklüğünde ilk azaltımın ne zaman başlayacağına dair yönlendirmelere odaklandığı görülüyor.

Bu anlamda en önemli sinyal ise perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinden alınacak.

Para politikası sıkılaşmasının etkilerinin gözlemleneceği veri öncesi, Banka'nın aralık toplantısına ilişkin faiz artırım büyüklüğü beklentilerinde ayrışma sürüyor.

Halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı yüzde 57'lik, 75 baz puanlık faiz artırımı ise 43'lük ihtimalle fiyatlanıyor.


Piyasa fiyatlamaları açısından bugünün en önemli gündemi ise ABD'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri olarak öne çıkıyor.

Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışının önem kazanacağı bu süreçte, sonuçların ekonomi politikalarına olası yansımaları takip edilecek.

Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda, uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

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Bu gelişmelerle dün (7 Kasım) New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu hafta büyük çaplı işten çıkarmalara gitmeyi planladığı haberleri ile söz konusu şirket hisselerinde yükselişler öne çıktı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Dolar endeksi, Fed'in sıkılaşma politikasını yavaşlatacağı umutları ile 110 sınırına kadar gerilemesinin ardından 110,4'te dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,12 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 4,24'e çıktı.

Avrupa tarafında enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korusa da dün açıklanan veriler iyimserliği destekledi.

Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini önleyeceği beklentileriyle 3 ayın ardından ilk kez kasımda yükseldi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Euro/dolar paritesi, dün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve yeniden 1 kritik eşiğinin üzerine çıktı.
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