Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırılması; ‘Suç Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından gözaltına alındı.





Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu soruşturma kapsamında Kars’tan gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen İsrafil S. ile birlikte Candan kardeşlerin de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı.





Nihal ve Bahar Candan’a, Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın’ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti.









Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra gerçek adının Onur Apaydın olduğunu öğrendiğini söyledi.





Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı.





Bu yemekli tanıtımlarda da, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli mekanlara veya gece kulübüne gittiğini söyledi.





Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan da, bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin gittiğini ifadesinde belirtti.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarını kabul etmeyen kardeşlere, bazı kişilerin isimleri okunarak, ‘Bunu tanıyor musunuz?’ diye soruldu. Candan kardeşler söylenen isimleri tanımadıklarını belirti.





PAYLAŞIMI SORULDU

Bahar Candan’a, sosyal medya hesabında, "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri olduğunu iddia etti.





"Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye 3 yıl önce operasyon düzenlenmişti. İddialara göre çetenin lideri Eren Koç ve Onur Apaydın’dı. Nihal ve Bahar Candan’ın 3 yıl önceki operasyonda da ifade verdikleri iddia edildi. İfadeleri tamamlanan Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve İsrafil S., bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderilecek.