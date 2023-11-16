İngiltere’de 8 Gölge Bakan istifa etti

Parlamento, Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125’e karşı 293 oyla reddetti.





Ana muhalefet lideri Starmer’ın, Gazze’de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, ateşkes çağrısı önergesini destekleyen 8 Gölge Bakan, oylama öncesi ve sonrasında görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.





Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze’de ateşkes çağrısından yana oy kullandı.





Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze’de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım’da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.





ÖNERGE KABUL EDİLMEDİ





Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri de Gazze’deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.





İşçi Partisi’nin önergesi de milletvekillerinin 183’e karşı 290 oyuyla reddedildi.





Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti