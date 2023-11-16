Samanyolu Haber /Spor / Dünya güreşinde görülmemiş karar! Ali Cengiz’in şampiyonluğuna ortak çıktı… /16 Kasım 2023 01:50

Dünya güreşinde görülmemiş karar! Ali Cengiz’in şampiyonluğuna ortak çıktı…

Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu, daha önce görülmemiş bir karara imza attı. Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda finalde karşılaşan Ali Cengiz ve Macar David Losonczi'yi birlikte şampiyon ilan ettiler.

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Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da Eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı ve maçı 8-7 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

KRİTİK TUŞ POZİSYONU

Ancak Macar Federasyonu Dünya Güreş Birliğine (UWW) itiraz etti. UWW Yönetim Kurulu Başkanı Nenad Laloviç’in de katıldığı toplantıda güreş tarihinde görülmemiş bir karara imza attı. UWW yönetimi yaptığı toplantıda maçın videosunu inceleyerek hakemlerin hata yaptığını ve bu nedenle her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiklerini kendi resmi sitesinden açıkladılar. Açıklamada yapılan inceleme sonunda, maçın hakemlerinin son saniyelerde David’in Ali Cengiz’i tuş pozisyonunda yakaladığını ve tuşu vermediklerini belirterek her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiler.

‘YENİ SKANDAL KARARLAR’

Güreş otoriteleri kararın skandal olduğunu ve bundan sonra yapılacak tüm madalya maçlarında aynı olayların yaşanabileceğini vurguladılar. Her maçtan sonra itiraz kapısı açıldı. Her maç sonunda hakemlerin aldığı kararlar değerlendirilecek ve yeni skandal kararlar ortaya çıkacaktır denildi. Güreş tarihinde olmayan bir karara imza atıldı denildi.
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