Samanyolu Haber /Gündem / Yaralı Filistinliler Türkiye’ye getirildi /16 Kasım 2023 01:22

Yaralı Filistinliler Türkiye’ye getirildi

İsrail’in ablukası altındaki Gazze’den 26 yaralı, Türkiye’ye geldi. Gazzeli kanser hastaları ile refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı’na indi.

SHABER3.COM

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken hayatını kaybeden Filistinli sayısı 11 bin 500'ü geçti.

7 Ekim'den beri bombardıman altında olan Gazze'de yaralı sayısının 30 bine yaklaştığı açıklandı.

İsrail özellikle savaşın son günlerinde Hamas'ın hastaneleri kullandığını öne sürerek sağlık tesislerine bir dizi saldırı düzenliyor.

Yakıt girişinin olmadığı, elektrik verilmeyen Gazze'de binlerce hasta ölümle burun buruna.

Türkiye'nin devreye girmesiyle Gazze'deki kanser hastalarından bazıları bugün Ankara’ya getirildi.

26 hasta ile refakatçilerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla getirilen kanser hastalarının tedavilerinin Ankara'da devam edeceği bildirildi.

Hastalar, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınacak.



KOCA DA DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze’ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye’ye transferi için bugün Mısır’da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır’dan Ankara’ya döndü.
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