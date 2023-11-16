Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den önemli hamle: İşgal genişliyor /16 Kasım 2023 00:46

İsrail’den önemli hamle: İşgal genişliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi. Tel Aviv'in bu hamlesi, "işgalin genişlemesi" olarak yorumlandı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attığı bildirildi.

Bildiride Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.

“BARINAKLARA GİDİN”

Broşürlerde, “Güvenliğiniz için acilen ikamet ettiğiniz yeri boşaltıp bilinen barınaklara gitmeniz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Böylece, İsrail ordusu, daha önce “güvenli” olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki sivilleri de yine yaşadıkları yerden zorla tahliye emri vermiş oldu.

“VAR OLMAYAN ‘BİLİNEN BARINAKLAR’A KAÇMA TALİMATI”

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu, birbiri ardına yok ettiği mahallelerde NRC yardım çalışanlarının peşini bırakmıyor. Şimdi de Han Yunus’tan bile çıkmalarını isteyerek, var olmayan ‘bilinen barınaklara’ kaçma talimatı veriyor. Washington, Londra, Brüksel ve Berlin’de evde kimse var mı?” ifadelerini kullandı.

“İŞGAL GENİŞLEYECEK”

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığı haberde de ordunun ilk kez Han Yunus’ta bazı mahalleleri boşaltmasını istediği ve bunun İsrail ordusunun Gazze’deki işgalini genişletmesine ilişkin önemli bir hamle olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki halka, güvenli olduğunu iddia ettiği güneye gitmeleri yönünde defalarca uyarılarda bulunmuştu. Ordu, hastaneler dahil sivil altyapıyı büyük yıkıma uğratarak sivilleri zorla göç ettirmişti.

Yerinden edilen Filistinlilerin güneye gidişi için “güvenlik koridorları” açıklayan İsrail ordusu, bu yollarda birçok Filistinliyi hedef almıştı.

Gazze Şeridi’ne 40 gündür süren saldırılarda 4 bin 710’u çocuk, 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldü.
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