Nihat Özdemir'den eleştirilere cevap

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig kulüplerinin açıklanan harcama limitleri ve olası limit aşımlarına ilişkin konuştu.





Harcama limitlerinin kulüplerle yapılan toplantılar sonrası uygulamaya konulduğunu söyleyen Özdemir, "Ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde de bunu ilan etmiştik" dedi.





'CEZALAR NET OLARAK UYGULANACAK'





"Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu" diyen Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:





"Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor.





Sayın Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki yorumlarına gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa, o ceza sonraki sezon uygulanır.





Cezaların net olarak uygulanacağını altını çizerek söylüyorum."





HARCAMA LİMİTİ NEDİR?





Türkiye Futbol Federasyonu, bu yılın başında kulüplerin yaptığı tüm harcamalara borç ve gelir durumunu dikkate alarak sınır getirmiş, bu sınırların aşılması durumunda puan kesme, transfer yasağı gibi cezalar verileceğini açıklamıştı.





TFF'nin açıkladığı son harcama limitleri ve aşılması durumunda ceza alınacak sınırlar şöyle:





1.GALATASARAY A.Ş.

451.659.184-TL





2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

179.821.014-TL





3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

275.335.170-TL





4.TRABZONSPOR A.Ş.

126.552.658-TL





5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

97.575.509-TL





6.FENERBAHÇE A.Ş.

224.731.066-TL





7.ANTALYASPOR A.Ş.

59.355.091-TL





8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355-TL





9.AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618-TL





10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764-TL





11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

121.001.299-TL





12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445-TL





13.MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107-TL





14.KASIMPAŞA A.Ş.

90.647.027-TL





15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL





16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL





17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL





18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL