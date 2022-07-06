Nijerya'da toplu firar: Yaklaşık 900 mahkum kaçtı

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi’ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi’ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi.





Yetkililer, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade ederek, çıkan çatışmada 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

FİRAR EDEN 443 MAHKUM YAKALANDI





Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443’ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi.