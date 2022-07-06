Galatasaraylı oyuncudan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önce Abdulkerim Bardakcı'yı, ardından Kazımcan Karataş'ı transfer eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önce Abdulkerim Bardakcı'yı, ardından Kazımcan Karataş'ı transfer eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.





Okan Buruk ve yönetim ile ortak noktada buluşamadığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Sacha Boey'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Fatih Terim döneminde takıma katılan sağ bek Sacha Boey, eski hocasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Adeta Terim'e özlemini dile getiren Boey, sosyal medya hesabından geçen sezon çekilen bir fotoğrafa yer verdi. Boey, fotoğrafa kırmızı kalp emojisi de ekledi.



