Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki bir cenaze evinde 31 çürüyen ceset bulundu /06 Temmuz 2022 22:16

ABD'deki bir cenaze evinde 31 çürüyen ceset bulundu

ABD'de Indiana eyaletinin güneyindeki bir cenaze evinde 31 çirimüş ceset bulunduğu aktarıldı. Polisin bulduğu cesetlerin binadan tahliyesi için ekiplerin tehlikeli madde ekipmanı giymek zorunda kaldığı aktarıldı.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre Jeffersonville'deki Louisville banliyösünden Binbaşı Isaac Parker yaptığı açıklamada, cesetlerin bazılarının "çürümenin ileri safhalarında" olduğunu söyledi.

Polis memurları Cuma günü, keşif yaptıkları Lankford Cenaze Evi ve Aile Merkezi'ne girmek için tehlikeli madde ekipmanı giymek zorunda kaldı.

Gece boyunca insan kalıntılarını toplamak için çalışıldı. Parker, tehlikeli madde teçhizatını kullanan polislerin "binanın etrafında farklı yerlerde" cesetler bulduğunu aktardı.

Yetkililer aynı zamanda krematoryumda yakılan 16 kişinin küllerine de ulaştı.

Cenaze evinin klima ünitesinin bozulmasının ardından, tesisin etrafındaki binaları saran güçlü kokuya karşı adli tabibin harekete geçmesiyle, işletme inceleme altına alındı.

Parker, bazı cesetlerin Mart ayından bu yana cenaze evinde olduğunu söyledi ve "Çok nahoş bir sahneydi" diye konuştu:

Parker, cenaze evinin sahibinin işbirliği yaptığını ve Cuma'dan beri polisle konuştuğunu söyledi.

Kalıntılar kimlik tespiti için Clark County Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, halk arasında herhangi bir bilgiye sahip olan kişileri adli tıp bürosuyla temasa geçmeye çağırdı.

WHAS-TV'nin aktardığına göre, Nisan ayında erkek kardeşinin cenazesini yakılmak üzere cenaze evine teslim eden biri, hala küllerini beklediğini söyledi.

Tara Owen, cenaze evi müdürüne ulaştığında "şu anda çok fazla şeyle uğraştığı" yanıtını aldığını belirtti.

Owen, "Dün gece bedenine ne olduğunu bilmediğimden uyuyamadım. Yakıldı mı? Yakılmadı mı? Neler oluyor? Eğer elime küller geçerse, o olduğunu nereden bileceğim? Bu gerçekten çok üzücü." dedi.
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