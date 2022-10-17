Nijerya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 603'e yükseldi

Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 603'e yükseldi.





Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, ülkedeki sellere ilişkin son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.





Farouq, ülke genelinde mayıstan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 603'e çıktığını, 2 bin 407 kişinin yaralandığını belirtti.





Ülkede sellerden 2 milyon 504 bin 95 kişinin etkilendiğini kaydeden Farouq, seller nedeniyle 1 milyon 302 bin 589 kişinin yerinden olduğunu, 121 bin 318 evin kısmen hasar gördüğünü bildirdi.





Bakan Farouq, "82 bin 53 ev tamamen yıkıldı. Nijerya genelinde 108 bin 392 hektar tarım arazisi kısmen, 332 bin 327 hektar arazi ise tamamen hasar gördü." ifadesini kullandı.





Kasıma kadar 5 eyalet sel riski altında

Farouq, metroloji kuruluşlarının, ülkenin Anambra, Delta, Cross River, Rivers ve Bayelsa eyaletlerinin kasım sonuna kadar sel riski altında olduğu konusunda uyardığını aktardı.





Bakan, eyalet hükümetlerini, alçak yerlerde yaşayan halkı yüksek yerlere tahliye etmek, çadır, yardım malzemeleri ve temiz su temin etmek ve su kaynaklı olası bir salgın için tıbbi malzeme tedarik etmekle görevlendirdi.





İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.





Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin Euro destek sağlamıştı.