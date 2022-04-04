Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu

Yükselen enflasyon rakamları konut piyasasını olumsuz etkilerden bu durum konut fiyatlarına ve kira artış oranlarına da yansımaya devam ediyor.





Yeni açıklanan nisan ayı kira artış oranının da vatandaşların geçim şartlarını biraz daha zorlayacağa benziyor.







ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI







TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla nisan ayındaki kira artış oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi.TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 arttı. Böylece nisan ayı içerisinde kira artış oranlarına en fazla yüzde 29,88 oranında zam uygulanabilecek.