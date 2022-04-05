Rusya cephesinden ABD'ye Yugoslavya ve Irak suçlaması

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, ABD'ye savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalara öncelikle Yugoslavya ve Irak'tan başlamalarını tavsiye etti.





'Buça'daki katliam' iddialarının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini belirten Biden, Putin için 'savaş suçlusu' ifadesini kullanarak "O bir savaş suçlusu ama bilgi toplamamız gerekiyor. Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya devam etmeliyiz. Gerçekten bir savaş suçu davası olabilmesi için Tüm detayları toplamalıyız" demişti.









Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki askeri faaliyetler bağlamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'savaş suçları' nedeniyle yargılanması gerektiğini öne süren ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.Zaharova, "Harika fikir, Yugoslavya'daki bombardımanlardan ve Irak'ın işgalinden başlasınlar. Srebrenitsa'daki sahnelerin ana yönetmenlerini de bulabilirler. Ve tabii ki, Kosova'da ABD'li resmi yetkililer kisvesi altında yapılan organ ticaretinin yönetmenlerini de. Bitirir bitirmez, Japonya'nın nükleer silahla bombalamasına başlayabilirler" ifadelerini kullandı.