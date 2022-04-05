Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan 'yaptırım' açıklaması: Çok ağır vuruyor /05 Nisan 2022 00:56

Lavrov'dan 'yaptırım' açıklaması: Çok ağır vuruyor

Rusya'ya yönelik olarak uygulanan ekonomik yaptırım kararlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti.

Moskova’da Arap Birliği Temas Grubu’yla Ukrayna konulu görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayri meşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” ifadesini kullandı.

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