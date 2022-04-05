Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkında bakın neler dedi

İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin öne çıkması

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndaki değişiklik





Tv100'de katıldığı programda konuşan Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda seçilme ihtimali sorulan Akşener, "Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez ama benim adaylıktan vazgeçmek isteğimin arka planında tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım. Birden fazla adayla gidildiğinde, önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz sonra ikinci tura kalmak için gayretiniz var. Daha sonra Cumhur İttifakı'nın adayı ile rekabete giriyorsunuz. Bunu biz tecrübe ettik. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebilmek için ve o beraberliği daha rahat söyleyebilmek için bunu (başbakanlık) ilan ettim bu kadar önceden." görüşünü paylaştı.olduğunu söyleyen Akşener, şöyle devam etti:"Şimdi şöyle bir hata yapılıyor. İki şeyi beraber götürebilmemiz lazım. 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorum ben. Herkesin ittifak ettiği bir kişi neden seçilmesin? Hepimizin fevkalade çalıştığı bir sistemde elbette seçilir. Tek adayla gittik ve 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Gözden kaçan bir şey daha var. Bu sistemin değişmesi için bir onu alacağız, ikincisi Mecliste makul bir çoğunluk alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor. Bu seçim yasası neden değişti? İşte bunlar için değişti. Eğer biz sadece cumhurbaşkanlığına odaklanıp bu sistemin devamını sağlayacak gibi bir tutum alırsak bu da külliyen yanlış."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin de öne çıktığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Her iki arkadaşımızın da popülaritesine büyük saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın söylediğiniz sistem içerisinde adaylığına dair 'Hayır olmaz' diye bir durumunuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu, o 6'lı masadaki genel başkanın inisiyatifine bağladı işi. Dolayısıyla o masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız." ifadelerine yer verdi.Akşener, masadaki herkesin fikrini söyleyeceğini, bir kişinin ismi söylendiği takdirde her partinin kendi içinde bunu konuşacağını ancak önceliklerinin bu sistemin değiştirilmesi olduğunu vurgulayarak "Biz bu sistemin Türkiye'ye yaşattığı yanlışlıkların, kötülüklerin önüne geçmenin mücadelesini veriyoruz. Yani bu Tayyip Bey düşmanlığı üzerinden bir sistem değil." dedi.Parti yönetimindeki değişikliğe ilişkin soru üzerine, "Ben partimdeki meseleleri basın yoluyla hiç tartışmadım. Basın üzerinden de kimseyle haberleşmedim. Biz bir tanzim yaptık. O da şu; yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık." diyen Akşener şöyle devam etti:"Yavuz Bey'in (Ağıralioğlu) yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Yine gördük ki yurt dışı Türklerle ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok. Oysa ki yerine gelen Rıdvan Uz kardeşimiz, yurt dışı oylar sebebiyle milletvekilliğini kaybetti. Bu arkadaşımız milletvekili değil. Gidecek, ayda bir evini görmeye gelecek. Dolayısıyla biz partimizde seçime hazırlığa dair çalışma yapıyoruz.Bugüne kadar hiçbir arkadaşımın hangi tweeti ne yaptı, hangi televizyona çıktı ne söyledi diye arayıp tek kelime etmemişimdir. Çünkü partimizde demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz. Koray Bey'in (Aydın) de herhangi bir şikayeti yok. Başından beri beraber yol yürüdüğümüz bir arkadaşımız, en zor zamanda teşkilatlandırdı, seçime soktu. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum."Gençlik ile teşkilatı da başka bir şekilde "match" edeceğini ve bunun için de kendisine bağladığını anlatan Akşener, ayrı bir sistem üzerinde yürüyeceklerini belirtti.Akşener, Tansu Çiller'in siyasete döneceği iddiasına ilişkin soru üzerine de "Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne diyebilirim? Ben bugüne kadar bizim partimizden ayrılıp yeni parti kuranlar dahil hiç kimseye incitici bir şey söylemedim. Sayın Çiller'e de hayırlı olsun." diye konuştu.