Samanyolu Haber /Gündem / Norveç’li yönetmenden 15 Temmuz Belgeseli /30 Eylül 2019 21:27

Norveç’li yönetmenden 15 Temmuz Belgeseli

Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği, Oslo’da galası gerçekleşen, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan belgeselin gösterimini engellemeye çalıştı.

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Norveç’in günlük gazetelerinden VG’ye konuşan belgeselin yapımcılarından yönetmen Nefise Özkal Lorentzen, haberin kaynağının Norveç Dışişleri Bakanlığı olduğunu söyledi. Özkal, olayın, gazeteci olarak 15 Temmuz’a dair yapılan eleştiriLerin ne kadar hassas olduğunu da gösterdiğini dile getirdi.

Ayrıca yönetmen, Erdoğan’ın darbeye dair  zihinlerdeki şüpheleri gidermek için uluslararası bir komisyon oluşturması gerektiğini savundu. Haberde, belgeselde Erdoğan’ın darbeyi önceden bildiği de ifade edildi.

Norveç’in başkenti Oslo’da  galası yapılan,  başarısız 15 Temmuz  darbe teşebbüsünü konu alan “Allah’ın bir lütfu” isimli belgesele ilgi yoğundu. İzleyicilerin çoğunluğunun Norveçli olması dikkat çekti.

Jørgen Lorentzen ve eşi Nefise Özkal Lorentzen yapımını üstlendiği 58 dakikalık belgesel, 15 Temmuz darbe gecesinde köprü üzerinde yaşanan olayları, öldürülen askerleri, SADAT gibi konuları içeriyor. Öte yandan belgeselde,  Fethullah Gülen, darbe sonrası yurtdışına sığınan NATO subaylarının yapılan görüşlerini de yansıtılıyor.  Yine belgeselde köprüde öldürülen şehit askerin ailesiyle yapılan görüntülü röportaj yer alıyor. Bununla birlikte belgesel, 15 Temmuz öncesi yetkililerin yaptığı fişlemelerin belgeleriyle gözler önüne seriyor. 

Galaya belgesele konuşan katılan Ünlü ABD’li Ortadoğu ve Türkiye uzamanı Henri Barkey de katıldı. Barkey, Lorentzen çifti ile katılımcıların sorularını da cevapladı. Soru-cevap faslında bir grup Türk provakötör programı provakate etmek istemesi dikkat çekti. Soru sormak için mikrofonu alan bir izleyeci, Barkey ve belgeseli yapan çifte ithamlarda bulunarak, “Erdoğan’daki yerkinin daha fazlası aslında Norveç Başbakanı Erna Solberg’te var.” dedi. 

Yaşanan gerginliğin hemen ardından  olay yerine polis ekipleri geldi. Belgesel, İsveç ve Danimarka’da da gösterime girecek.
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