Samanyolu Haber /Dünya / Norveç, Rus Elçiliğindeki 15 görevliyi istenmeyen kişi ilan etti /14 Nisan 2023 09:52

Norveç, Rus Elçiliğindeki 15 görevliyi istenmeyen kişi ilan etti

Norveç Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nde görevli 15 kişiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. Bakanlık açıklamasında bu kişilerin istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

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Norveç Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Hükümet, halihazırda Norveç'te diplomatik kisve altında çalışan 15 Rus istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. İlgili memurlar kısa süre içinde Norveç'i terk etmelidir. Norveç'e gelmek isteyen istihbarat görevlilerine vize verilmeyecek” denildi.


Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ise “Rusya halihazırda Norveç için en büyük istihbarat tehdidini oluşturuyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve şu anda ülkemizdeki Rus istihbarat faaliyetlerine karşı önlemler uyguluyoruz. Rus istihbarat görevlilerinin Norveç'te diplomatik kisve altında faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında bahsi geçen kişilerin bir süre izlendiğini belirterek bugünkü kararın Nisan 2022'de alınan üç Rus istihbarat görevlisinin Norveç'ten sınır dışı edilmesi kararına dayandığını vurguladı.
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