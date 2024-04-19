Samanyolu Haber /Ekonomi / Norveç Varlık Fonu yılın ilk çeyreğinde 107 milyar dolar kâr açıkladı /19 Nisan 2024 09:06

Norveç Varlık Fonu yılın ilk çeyreğinde 107 milyar dolar kâr açıkladı

Norveç Varlık Fonu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3'lük bir getiriyle 107 milyar dolar kâr açıkladı.

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Dünyanın en büyük ulusal varlık fonuna sahip Norveç, fonun yılın ilk çeyreğinde 100 milyar doların üzerinde kâr ettiğini açıkladı.

Norveç'in petrol ve gaz gelirleriyle beslenen fon, yılın ilk üç ayında yüzde 6,3'lük bir genel yatırım getirisi elde etti.

107 milyar dolar olarak açıklanan kâr, fonun toplam değerini mart ayı sonunda 1,6 trilyon dolara çıkardı.

Fonun genel müdür yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada, "Hisse senedi yatırımlarımız ilk çeyrekte özellikle teknoloji sektörünün etkisiyle çok güçlü bir getiri sağladı." şeklinde konuştu.

Portföyünün yüzde 72,1'ini oluşturan hisse senetlerinin, ilk çeyrekte yüzde 9,1'lik bir getiri elde ettiği bildirildi.

Varlıkların yüzde 26'sını oluşturan tahvil yatırımları ilk çeyrekte yüzde 0,4 oranında, gayrimenkul varlıkları ise yüzde 0,5 oranında azaldı.
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