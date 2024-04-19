ABD ve İngiltere'den İran'a eşzamanlı yaptırım kararı

İngiltere'den de İran'a yaptırım kararı

Londra, Washington ile birlikte İran'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail'e yapılan saldırının ardından İran'ın silahsız hava aracı üretimini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderlerinin Tahran'a ekonomik baskıları artırmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.Biden, ABD ve müttefiklerinin, 13 Nisan'da İsrail'e yapılan füze ve insansız hava aracı saldırısını püskürtmekte yardımcı olduklarını ifade etti. Ayrıca, İran'ı sorumlu tutarak yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri uygulayacaklarını vurguladı.Biden, yaptığı açıklamada, "Yaptırımlarımız, İran'ın bu saldırıyı gerçekleştiren füze ve insansız hava aracı programını destekleyen Devrim Muhafızları Ordusu, İran Savunma Bakanlığı ve İran hükümetiyle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alıyor." ifadesini kullandı.ABD Hazine Bakanlığı da, bu tedbirlerin İsrail'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lara motor sağlayan ve Şahid varyantı da içeren İran'ın İHA üretimine katkıda bulunan 16 kişi ve iki kuruluşu hedef aldığını bildirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İtalya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "İran'ın davranışları kabul edilemez" dedi.Cameron, "Yaptırımlar, İran'ın İsrail'e yönelik saldırganlığına karşı koordineli bir strateji geliştirilmesinde İngiltere'nin de rol almak istediğini gösteriyor." diyerek Tel Aviv'e verdikleri desteği vurguladı.İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e saldırısına karşılık, ABD ile koordineli şekilde, İran ordusunun önde gelen isimlerine yaptırım kararı alındığı belirtildi.Washington ve Londra'nın, söz konusu yaptırımlarla Tahran'ın insansız hava aracı ve füze endüstrilerindeki kilit aktörlerine yönelik ağı sıkılaştırmayı hedeflediği vurgulanarak, yaptırımların İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma kabiliyetini daha da sınırlandıracağı yorumu yapıldı.