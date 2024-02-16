Norveç yargısı 77 kişinin katili Breivik hakkında kararını verdi

Breivik nasıl koşullarda tutuluyor?





77 kişinin katili





Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldürmekten hapis yatan Anders Behring Breivik, insan hakları ihlali gerekçesiyle kendisine uygulanan tecridin kaldırılması istemiyle açtığı davayı kaybetti.Başkent Oslo ve Utoya Adasi’nda 22 Temmuz 2011’de bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kisiyi katletmekten 21 hapis cezası alan aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in hapishane koşullarının düzeltilmesi istemi ile açtığı dava sonuçlandı.Brevik dava başvurusunda tecridin insan haklarını ihlal ettiğini ve devamlı olarak intihar etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Gözyaşları içerisinde yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen katliam hükümlüsüne risk değerlendirmesi yapıldı.Psikiyatri uzmanı tarafından mahkemeye sunulan değerlendirmede, Brevik'in depresyonda olmadığı ve intihara da meyilli olmadığı kaydedildi.Yapılan duruşmanın ardından Oslo Bölge Mahkemesi, 'Breivik’in mahkumiyet şartlarının insan haklarını ihlal etmediği' sonucuna vardığını hükme bağladı.Norveç cezalandırma yerine rehabilitasyonu tercih ediyor ve Breivik, Ringerike hapishanesinde mutfak ve yemek odasının yanı sıra içinde ağırlık, koşu bandı ve kürek bulunan bir spor odası ile video oyun sistemi Xbox, birkaç koltuk ve duvarda Eyfel Kulesi'nin siyah beyaz resimlerinin bulunduğu bir televizyon odası olan iki katlı bir bölümde tutuluyor.Breivik'in evcil hayvan olarak üç muhabbet kuşu beslemesine ve kuşların özgürce kompleks içinde uçmasına da izin veriliyor. Buna rağmen avukatı Storrvik, artık Fjotolf Hansen adını kullanan Breivik'in dış dünyadan herhangi biriyle anlamlı bir ilişki kurmasının imkansız olduğunu söyledi.44 yaşındaki Breivik, 22 Temmuz 2011'de Utoya adasında merkez sol bir siyasi grubun gençlik kampına gitmeden önce Oslo'da düzenlediği bombalı saldırıda sekiz kişiyi öldürdü. Polis memuru kılığına girerek çoğu genç 69 kişiyi takip etti ve vurarak öldürdü.Ertesi yıl Breivik'e, Norveç adalet sisteminde nadiren kullanılan, toplum için hala bir tehlike olarak görülmesi halinde süresiz olarak tutulabileceğine dair bir maddeyle birlikte en fazla 21 yıl hapis cezası verildi.