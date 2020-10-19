Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te koronavirüsün yeni türü ortaya çıktı /19 Ekim 2020 21:57

Norveç'te koronavirüsün yeni türü ortaya çıktı

Norveç'te koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı ve bu türün daha çok bulaşıcı olduğu ifade edildi.

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Sputnik'in Norveç medyasının aktardığına göre, Trondheim Belediyesi Başhekimi Tove Rosstad, “Bu virüsün nereden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç’in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu tür görülmedi” açıklamasında bulundu.

Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Trondheim’de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi.

Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı. Bu insanların büyük kısmı ‘Küçük Londra’ adlı yerel gece kulübünü ziyaret etmişti. Belediye yönetimi, şehirdeki durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Norveç’te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.

© Sputnik

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