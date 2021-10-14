Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te saldırı: En az 5 ölü /14 Ekim 2021 19:52

Norveç'te saldırı: En az 5 ölü

Başkent Oslo'ya bağlı Kongsberg kasabasında bir saldırgan ok ve yay kullanarak saldırı düzenledi. Norveç Devlet Televizyonu saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Norveç’in başkenti Oslo’nun güneybatısındaki Kongsberg kasabasında bir saldırganın ok ve yay kullanarak çok sayıda insanı öldürdüğü belirtildi.Polis şefi Oeyvind Aas, saldırganın yakalandığını ve yalnız hareket ettiğinin düşünüldüğünü açıkladı. Saldırganın elinde yay ve oklarla Coop Extra adlı bir süpermarketten dışarıdaki insanlara saldırdığı ve ardından kasaba boyunca dolaştığı bildirildi.

Bölgede çok sayıda ambulans, polis aracı ve helikopter bulunduğu belirtildi.Ölü sayısı resmi olarak açıklanmazken, çok sayıda yaralının çevre hastanelere taşındığı kaydediliyor. 

DEVLET TELEVİZYONU: ÖLÜ SAYSI EN AZ 5

Norveç devlet televizyonu NRK, oklu saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu.
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