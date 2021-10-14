Samanyolu Haber /Eğitim / Boğaziçi'nde akademisyenlerin nöbeti 284'üncü gününde /14 Ekim 2021 19:47

Boğaziçi'nde akademisyenlerin nöbeti 284'üncü gününde

Boğaziçi akademisyenlerinin her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptıkları eylem 284'üncü gününe girdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Direnişin 284'üncü gününde Boğaziçililer bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Direnişin 41'inci haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 14 Ekim 2021, Perşembe, Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 41. haftası devam ediyor. Bugün direnişin 284.günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının elli üçüncü; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının seksen yedinci, !!! Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının dördüncü günü. !!!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 191. kez rektörlük binasına döndüler."
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