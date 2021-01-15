Norveç'ten kaygılandıran 'aşı' raporu

Norveç Sağlık Ajansı ilk olarak Pfizer/BioNTech aşısı nedeniyle 29 kişide yan etki göründüğünü açıkladı. Ajansın yöneticisi Steinar Madsen yaptığı açıklamada, 29 kişiden 13'ü hayatını kaybederken, dokuz kişide ciddi, yedi kişide ise düşük ciddiyette yan etkiler görüldüğünü söyledi.







Madsen ölenlerin hepsinin 80 yaşının üzerinde, bir kısmının da 90 yaşından büyük olduğunu ifade etti.





Norveç Sağlık Ajansı bundan sonra doktorların kimlerin aşı olacağı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.





Sputnik ise bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisine dayandırdığı haberinde, Norveç'te 23 kişinin aşının yan etkileri nedeniyle ölmüş olabileceğine dair DSÖ'nün bilgilendirildiğini belirtti.





Norveç daha önce iki hemşirenin aşı olduktan hemen sonra öldüğünü açıklamıştı.