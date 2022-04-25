"Nükleer savaş riski gerçektir"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş risklerinin şu anda oldukça önemli olduklarını, bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini, fakat aynı zamanda bu tehdidi yapay olarak şişirmeye hazır birçok kişi olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş risklerinin şu anda oldukça önemli olduklarını, bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini, fakat aynı zamanda bu tehdidi yapay olarak şişirmeye hazır birçok kişi olduğunu belirtti.





Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu.





Lavrov, "ABD açıkça NATO'nın 'savunma hattını' Güney Çin Denizi'ne taşımayı planlıyor" dedi.







