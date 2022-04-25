Didier Drogba seçimleri kaybetti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen, Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerini kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen, Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerini kaybetti.





Dünya futbolunun efsanelerinden eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, ülkesinin federasyon başkanlığı seçiminde büyük bir şok yaşadı.





Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olan efsane isim, sadece 21 oy aldı.





Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi.





Seçim sonuçlarına göre Idriss Diallo 59 oyla başkan seçilirken, diğer aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.



