Samanyolu Haber /Gündem / Nusret'in başı ABD'de derde girdi /19 Ağustos 2021 13:15

Nusret'in başı ABD'de derde girdi

'Salt Bae' hareketiyle ünlenen işletmeci Nusret Gökçe'nin başı çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle belada. 5 Türk vatandaşı çalışan Gökçe'ye haftada normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışıp, karşılığını alamadıkları için dava açtı.

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İnternet fenomeni Nusret'in lüks et lokantası zincirine ABD'de yeniden dava açıldı. Bu kez, şirketin ABD'deki lokasyonlarında çalışmak üzere Türkiye'den işe alındıklarını söyleyen çalışanlardan 5'i fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle dava açtığını duyurdu.

Haftada 1125 dolar ödüyordu

Dava Salı günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıldı. ‘Salt Bae’ lakaplı Nusret Gökçe'nin mesai ödememek için 5 çalışanı yönetici olarak sınıflandırdığı ve haftada 70 saat daha fazla çalıştıkları iddia edildi.

İdari olmayan pozisyonların çoğu olan muaf olmayan işçiler, haftada 40 saat çalıştıktan sonra saatlik ücretlerinin 1.5 katına eşit fazla mesai ücreti alma hakkına sahip.

İstanbul'da çalışıyorlardı

Davada, beş davacıdan dördü Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler ve Eyyüp Yeniçeri Queens'de ve beşincisi İbrahim Geçit Miami'de yaşıyor.

Tamamı Türk vatandaşı olan 5 çalışan daha önceden İstanbul'daki Nusr-et'te çalışıyordu. Çalışanların iddiasına göre Nusr-Et ABD'de çalışmaları konusunda bizzat teşvik etti. 2018-2019 yılında ise alınan çalışanlar "Gökçe'nin saldırgan bir yönetim tarzı vardı" şeklinde açıklamada bulunuyor.

Davada ayrıca yönetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.
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