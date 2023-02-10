Samanyolu Haber /Gündem / O anlar gündem oldu: Turkcell CEO'su Murat Erkan'ın da interneti çekmedi /10 Şubat 2023 22:17

O anlar gündem oldu: Turkcell CEO'su Murat Erkan'ın da interneti çekmedi

Deprem sürecinde GSM operatörlerinin yetersizliği konuşulmaya devam ederken afet bölgesindeki iletişim problemine ilişkin açıklama yapan Turkcell CEO’su Murat Erkan'ın internetindeki sorun sosyal medyada gündem oldu.

O anlar gündem oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketinde en çok konuşulan konulardan biri GSM operatörlerinin yetersizliği oldu. Binlerce depremzede, afetin ilk anından bu yana bölgeden yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Depremlerin beşinci gününde bölgedeki iletişim sorunu hâlâ devam ederken konuyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına bağlanan Turkcell CEO’su Murat Erkan, yaşanan problemleri anlattı.

YAYIN DONDU

Ancak Erkan'ın internet bağlantısındaki kesinti gündem oldu. Turkcell operasyon merkezinden yayına bağlanan Erkan'ın görüntüsü zaman zaman dondu, sesinde kesilmeler meydana geldi.

Erkan, bölgede deprem öncesine kadar 3 bin 400 adet iletişim istasyonu olduğunu, ilk depremin olduğu dakikada bunlardan 1.600’ünü kaybettiklerini açıkladı. Bu istasyonlarından 1200’e yakını ise bir süre sonra geri getirildi.

'ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ FATURA KESMEK DEĞİL'

Erkan “Şu andaki önceliğimiz fatura kesmek değil. Şu anda önceliğimiz iletişimi kabul edilebilir seviyeye çıkartmak. Bizim derdimiz bir an önce kendi kontrol ettiğimiz alanları çözmek. Ben enerji problemini çözemem, ben yolu açamam, havaalanını işler hale getiremem, fırınım yok ekmek üretemem" dedi.
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