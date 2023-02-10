Depremin ibretlik fotoğrafı: :Etrafı yıkıldı, bir tek o bina ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.



Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.









Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran, binlerce yapının da yıkılmasına sebep olan iki büyük depremlerde ayakta kalan İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasının fotoğrafını paylaştı.





Fotoğrafta, etraftaki binaların yerle bir olduğu, o binanın ise ayakta kaldığı görüldü.













“FAZLA SÖZE GEREK YOK”





Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş'ın paylaşımı şöyle:





"Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası. Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!"







