Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'dan şok açıklama: ABD ordusu "Tanımlanamayan bir cismi" vurdu /10 Şubat 2023 23:05

Beyaz Saray'dan şok açıklama: ABD ordusu "Tanımlanamayan bir cismi" vurdu

Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.

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Beyaz Saray, son bir saat içinde Alaska üzerinde bir "yüksek irtifa nesnesinin" düşürüldüğünü söyledi.

Sözcü John Kirby, nesnenin "küçük bir araba büyüklüğünde" olduğunu ve o sırada seyrek nüfuslu bir alanın üzerinde olduğunu söyledi.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın kaynağı bilinmeyen cismi düşürme kararı aldığını söyledi.

Bu, ABD'nin geçen Cumartesi karasuları üzerinde bir Çin balonunu düşürmesinden sonra geldi.

Beyaz Saray'da konuşan Kirby, Alaska üzerindeki nesnenin 40.000 fitte hareket ettiğini ve sivil uçaklar için bir tehdit oluşturabileceğini açıkladı.

Enkaz sahasının, geçen hafta Güney Carolina kıyılarında düşürülen balondan "çok, çok daha küçük" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kirby, istihbarat yetkililerinin nesneden Perşembe akşamı haberdar olduğunu söyledi.

Bir savaş uçağının nesneye yaklaştığını ve insansız olduğunu değerlendirdiğini ve bu bilginin kararını verirken Bay Biden'a verildiğini söyledi.

Yetkililer, nesnenin gözetlemeye dahil olup olmadığını henüz belirlemedi ve Bay Kirby, nesneden balon olarak bahseden bir muhabiri düzeltti.

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