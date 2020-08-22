Samanyolu Haber /Dünya / O da derin devletten dert yandı! /22 Ağustos 2020 21:17

O da derin devletten dert yandı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan derin devletinden dert yandı!

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 3 Kasım 2020'de yeni başkanını seçecek. 2016 yılındaki seçimi kazanan ABD Başkanı Donald Trump ikinci 4 yıl için seçmenlerin desteğini almaya çalışıyor. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'de 5 milyon 850 bin kişiye Covid-19 teşhisi konulurker, 180 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 

Salgına bağlı ekonomik kriz işsizliği yüzde 12'ye çıkarırken Trump bugün çarpıcı bir iddiada bulundu. 

AŞI 3 KASIM SONRASINA MI KALACAK?

Trump şahsi Twitter hesabında, "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor." dedi.

Trump, derin devletin aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştığını iddia ederken, "Açıkçası cevabı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odaklanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız." ifadelerini kullandı.

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