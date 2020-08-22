O da derin devletten dert yandı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 3 Kasım 2020'de yeni başkanını seçecek. 2016 yılındaki seçimi kazanan ABD Başkanı Donald Trump ikinci 4 yıl için seçmenlerin desteğini almaya çalışıyor.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'de 5 milyon 850 bin kişiye Covid-19 teşhisi konulurker, 180 bine yakın kişi hayatını kaybetti.





Salgına bağlı ekonomik kriz işsizliği yüzde 12'ye çıkarırken Trump bugün çarpıcı bir iddiada bulundu.





AŞI 3 KASIM SONRASINA MI KALACAK?





Trump şahsi Twitter hesabında, "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor." dedi.







Trump, derin devletin aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştığını iddia ederken, "Açıkçası cevabı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odaklanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız." ifadelerini kullandı.



