Samanyolu Haber /Politika / O hakim ve savcısının AKP bağlantısını deşifre eden habere yayın yasağı /16 Aralık 2022 12:20

O hakim ve savcısının AKP bağlantısını deşifre eden habere yayın yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan savcının AKP'li belediye başkanının yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili habere erişim engeli getirildi.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hâkim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmış ve o fotoğraflarda Komşul'un, AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.

Pehlivan, davanın savcısı Furkan Okudan'ın da  AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yeğeni olduğuna dair fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda, Okudan’ın nikâhını Sandıkçı'nın kıydığı görülmüştü.

14 Aralık 2022 tarihinde, söz konusu paylaşımı konu alan "İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı! Hem savcısı hem hâkimi..." başlıklı haberimize İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim yasağı getirildi.

Karar, dava savcısı Furkan Okudan'ın talebiyle, şahsının "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici" olduğu gerekçesiyle alındı.

Haberin devamı şu şekilde:

Pehlivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."



SAVCI BAKIN KİM ÇIKTI?

Barış Pehlivan, İmamoğlu'nu suçlayan savcıyla ilgili de dehşet verici bir bilgi paylaştı. Pehlivan'ın Twitter'dan yayımladığı ikinci mesaja göre, İmamoğlu'na ceza isteyen savcı Furkan Okudan, AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı.

Ayrıca Savcı Okudan'ın TÜGVA Koordinatörü ile de fotoğrafı var.



İşte Barış Pehlivan'ın o paylaşımı:

VARAN 2!
İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı: Furkan Okudan

"FOTO1: Savcı Okudan TÜGVA Koordinatörü ile…

FOTO2: Savcı, AKP Canikli Belediye Başkanı’nın yeğeni çıktı.

FOTO3: Savcının nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı.

FOTO4: Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı."
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