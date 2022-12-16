Samanyolu Haber /Spor / Slaven Bilic'ten Acun Ilıcalı itirafı! /16 Aralık 2022 12:06

Slaven Bilic'ten Acun Ilıcalı itirafı!

2012-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'ten büyük bir itiraf geldi. Şu anda Watford Teknik Direktörü olan Hırvat çalıştırıcı sezon başında Hull City ile görüştüğünü doğruladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Watford Menajeri Slaven Bilic, Hull City ile 0-0 berabere kaldıkları lig maçının ardından konuştu.

Hull City'nin oynadığı futbola dair konuşan Bilic, "Yeni menajeri Rosenior ile birlikte çok daha farklı bir futbol oynuyorlar. Topa sahip oluyorlar. Bıkmadan usanmadan pas yapıyorlar. Her ne kadar sürekli tehdit yaratmasalar da bu kadar uzun süre topla oynamaları can sıkıyor. Rakip takımı strese sokma ve bunun üstünden hata yaptırma üstüne kurulu bir taktikleri var. İkinci yarıda önde daha agresif pres yaparak bu oyunu bozmak istedik ama bu kez sürekli uzun oynamaya başladılar. Çok cesur bir futbol anlayışları var. Tebrik ediyorum." dedi.

Sezon başında Hull City ile görüştüğünü doğrulayan Bilic, "Bu kadro ile nasıl 21. olabildiler, bilmiyorum. Kağıt üzerinde harika bir kadroları var. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı tanırım. Çok hırslı biridir ve iyi bir kadro kurdu. Ancak, günün sonunda 21. sıraya indiler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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