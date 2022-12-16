İmamoğlu'na verilen cezayı yetersiz bulan yandaş savcı yıllık izne çıkıyor

CEZAYI YETERSİZ BULDU, YILLIK İZNE ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.Öte yandan mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.İmamoğlu kararına başta İstanbullular tarafından olmak üzerine yurdun dört bir yanından tepki gösterilirken davanın savcısı Furkan Okudan, cezayı yetersiz buldu.Okudan, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, söz konusu mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkan Okudan’ın verdiği dilekçede ise tepki çeken karar sonrası yıllık izne çıkacağı görüldü.