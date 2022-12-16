Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu kararında skandallar bitmek bilmiyor /16 Aralık 2022 11:41

İmamoğlu kararında skandallar bitmek bilmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği' iddiasıyla verilen cezada bir dizi hata olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasında uygulanan sevk maddelerinin yanlış olduğu ve bu yanlış uygulama sonucu 5 gün fazladan hapis cezası verildiği öğrenildi.

Sözcü’den Özgür Cebe ve Sevim Begüm Yavuz’un haberine göre, TCK’nın hakaret suçunu düzenleyen maddesinde bulunmayan bir fıkra üzerinden hüküm kurulduğu ortaya çıktı.

Şöyle ki; İmamoğlu’na verilen 1 yıl 6 aylık ceza, TCK’nın “125/6” maddesi uyarınca altıda bir oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 aya çıkarıldı.

Oysa ilgili maddede “125/6” diye bir fıkra yok. Hukukçular şayet artırım yapılacaksa 125. maddenin 4. fıkrası uygulanması gerektiği görüşünde.

Ayrıca hükümde, YSK üyelerine karşı işlendiği gerekçesiyle ceza “125/son delaletiyle artırılıyor” ancak hukukçular “TCK/son” diye hüküm kurulamayacağını, doğrusunun ise TCK/125 olması gerektiğini vurguluyor.

5 GÜN FAZLA HESAPLADI

Ayrıca bir hatanın da sevk maddelerinin yanlış hesaplamasında ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Sevk maddelerindeki yanlış hesaplama ile 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hükmünün yanlış olduğu, burada alt sınırdan uzaklaşarak verilmesi gereken cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olması gerektiği ifade edildi.

Sonuç cezaya 2 yıl 7 ay 15 gün denildiği taktirde sanığa 5 gün fazladan ceza verildiği sonucunun ortaya çıkacağı belirtildi.
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