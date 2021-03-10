Samanyolu Haber /Spor / O stada Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı /10 Mart 2021 22:02

O stada Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı

Dünyanın en üslü statlarından birisi olan Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

O stada Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı

T24'te yer alan habere göre Brezilya futbolunun en ünlü yapılarından Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na Pele'nin adının verilmesine karar verildi. 

Rio de Janeiro Eyalet Parlamentosu'nda yapılan oylamada stadyumun yeni adının Edson Arantes do Nascimento- Rei Pele Stadyumu olmasına karar verildi. Rei, Portekizce 'Kral' anlamına geliyor.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri kabul edilen Pele, 1000. golünü bu stadyumda 1969 yılında Santos formasıyla Vasco da Gama takımına atmıştı.

Stadyum 1950 ve 2014 yılında Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmıştı.
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