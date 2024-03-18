Obama’dan 8 yıl sonra bir ilk

Obama'nın Londra ziyareti, hafta sonu Belçika kraliyet ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.









Eski ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere’nin başkenti Londra'daki Downing Sokağı'nda yer alan Başbakanlık konutunda görüldü.2009’dan 2017’ye kadar ABD Başkanlığı görevini yapan Obama, en son 8 yıl önce Downing Sokağı 10 Numara'da görülmüştü.Obama, Brexit oylaması öncesi dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron’ı ziyaret etmişti.Obama’nın bu ziyaretinde ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile resmi olmayan bir toplantı yapması bekleniyor.İngiliz basını, Obama’nın ziyaretinde “her şeyin çok gizli olduğunu”, eski ABD Başkanı ile Rishi Sunak'ın hiç tanışmamış olabileceğini yazdı.Obama'nın, “insanlara dünyalarını değiştirmeleri için ilham vermeye, güçlendirmeye ve bağlantı kurmaya yardımcı olduğu” belirtilen Obama Vakfı ile ilgili çalışmalar için Londra'da olduğu tahmin ediliyor.