Samanyolu Haber /Dünya / Obama’dan 8 yıl sonra bir ilk /18 Mart 2024 22:06

Obama’dan 8 yıl sonra bir ilk

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'da Başbakanlık Ofisi’nde görüldü. Obama'nın 8 yıl sonra Downing Sokağı'na yaptığı ziyarette "her şeyin çok gizli olduğu" belirtildi.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere’nin başkenti Londra'daki Downing Sokağı'nda yer alan Başbakanlık konutunda görüldü.

2009’dan 2017’ye kadar ABD Başkanlığı görevini yapan Obama, en son 8 yıl önce Downing Sokağı 10 Numara'da görülmüştü.

Obama, Brexit oylaması öncesi dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron’ı ziyaret etmişti.

Obama’nın bu ziyaretinde ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile resmi olmayan bir toplantı yapması bekleniyor.

İngiliz basını, Obama’nın ziyaretinde “her şeyin çok gizli olduğunu”, eski ABD Başkanı ile Rishi Sunak'ın hiç tanışmamış olabileceğini yazdı.

Obama'nın, “insanlara dünyalarını değiştirmeleri için ilham vermeye, güçlendirmeye ve bağlantı kurmaya yardımcı olduğu” belirtilen Obama Vakfı ile ilgili çalışmalar için Londra'da olduğu tahmin ediliyor.

Obama'nın Londra ziyareti, hafta sonu Belçika kraliyet ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Obama’dan 8 yıl sonra bir ilk Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:09